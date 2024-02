Arianna Cirrincione, il primo messaggio della neo mamma dopo la nascita di Allegra: «Siamo in fase di ripresa, grazie a tutti»

di Redazione web

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono diventati genitori della loro prima bambina, Allegra. L'ex tronista di Uomini e Donne e neo papà ha pubblicato diverse storie in cui mostra la neonata ed esprime tutta la gioia e felicità per il nuovo amore arrivato nella sua vita. L'influencer non aveva ancora postato nulla, ma, una volta ripresa, anche lei ha voluto salutare i suoi follower insieme alla piccolina dentro alla sua culla.

La storia Instagram di Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra la sua piccola Allegra che riposa all'interno della sua culla, con le braccia alzate verso l'alto. L'influencer, che dopo avere partorito il 6 febbraio scorso, non era ancora tornata attiva sui social, ha voluto salutare tutti i suoi numerosissimi fan. La neo mamma ha scritto: «Ciao a tutti! Scusate, ma qui siamo in fase di ripresa. Volevamo ringraziarvi di cuore per tutti i messaggi... Ci sentiamo prestissimo, un bacio grande!», con tanto di cuore bianco.

Andrea Cerioli, invece, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae con la neonata in braccio e ha scritto: «La prima volta non si scorda mai…Ti proteggerò per sempre, sarò sempre accanto a te», aggiungendo un cuore rosso.

La storia d'amore di Andrea e Arianna

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti all'interno dello studio di Uomini e Donne nel 2019 e sono andati a convivere dopo un anno dall'inizio della loro storia d'amore.

