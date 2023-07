Andrea Delogu e il disturbo dell'apprendimento: «Ho l'ansia che mi manda in tilt in cervello, ma ho un metodo per dominarla»

di Redazione Web

Siamo sempre abituati a vedere Andrea Delogu, la rossa conduttrice televisiva e radiofonica che da poco ha festeggiato due anni d'amore con il fidanzato Luigi Bruno, nella sua forma migliore. Solare, divertente e simpatica, spesso si ignora che i momenti bui possono colpire anche la conduttrice. Se in alcuni contesti culturali e geografici l'idea di una persona che soffre d'ansia non è più un tabù, in Italia, sono molti i personaggi televisivi che stanno cercando di sdoganare sempre di più tale tematica. Ed è proprio Andrea Delogu, che nelle sue ultime Instagram stories, ha raccontato cosa significa per lei convivere con l'ansia. Ma ansiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ho l'ansia di sapere cosa devo fare, se non lo so il mio cervello va in tilt - ha raccontato Andrea Delogu nelle sue Instagram stories -.

Poi, la conduttrice ha risposto a una domanda di una fan su come lei vive le critiche degli hater. «Non rimango indifferente, li giudico. Penso al dolore e al vuoto delle loro vite e li compatisco. Altre volte li blocco, è più divertente lo ammetto».

