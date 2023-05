Simone Antolini, il fratello parla del rapporto con Cecchi Paone: «Ancora non ce l'ha presentato, ma vi dico come l'ha conosciuto»

di Redazione Web

Simone Antolini ancora non avrebbe presentato Alessandro Cecchi Paone alla sua famiglia. A confessarlo è proprio il fratello del naufrago de L'Isola dei Famosi che nel corso di Isola Party ha raccontato dei rapporti tra Simone e la famiglia. Elvis Antolini, 27enne, ex Mister Bello d’Italia e Mister Sanremo, sta seguendo il percorso del fratello con attenzione, ammettendo di essere molto orgoglioso di lui.

Il percorso

Intervistato da Andrea Dianetti e Giorgia Palmas ha commentato così queste prime settimane di reality: «Vedere mio fratello in Honduras mi fa piacere, sono contento per lui e per Alessandro. Spero che quest’avventura vada avanti. Mio fratello è molto competitivo e ama le emozioni forti come questa. Poi è stato il primo leader e sono fiero di questo».

La relazione con Cecchi Paone

Sul rapporto con Alessandro Cecchi Paone ha spiegato: «Si sono conosciuti tramite Instagram e poi si sono visti, è nato tutto dalle conversazioni. A fare il primo passo è stato Simone», ma ammette che per ora la famiglia ancora non lo ha conosciuto: «Lo conosco solo io. La mia famiglia ancora no. Non è stato presentato per il momento. Con Alessandro sta così bene che non guarda nessun altro. Questo programma sarà una prova e ne usciranno più forti di prima».

