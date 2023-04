Isola, Simone Antolini: «Pretendo di avere precedenza». Scoppia il caso tra i naufraghi

All'Isola dei Famosi i malumori intorno alla carenza di cibo sono come al solito i principali motivi di discussione e questa nuova edizione non fa di certo eccezione. Mentre Andrea Lo Cicero, con l'aiuto di Helena Prestes, si è preso la briga di dividere riso e cocco in porzioni uguali per tutti i concorrenti, Simone Antolini si è intromesso, contestando i conti fatti.

Simone Antolini: «Pretendo di avere precedenza»

«In realtà studio giurisprudenza, però ho dato esami di economia politica e quindi nei conti matematici pretendo di avere precedenza» ha dichiarato Simone più tardi davanti alle telecamere. Su Twitter il suo modo di fare e le sue affermazioni non sono andate a genio a molti spettatori, che hanno notato il suo modo di porsi davanti alle telecamere e nei confronti degli altri compagni di avventura, mettendolo in discussione.

