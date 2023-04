Isola dei Famosi, la lite tra Corinne Clery e Fiore Argento: «Se non fa la vittima non è contenta»

di Redazione web

L'Isola dei Famosi è cominciata solo da qualche settimana eppure gli animi in Honduras iniziano a scaldarsi. L'argomento più importante e, spesso, di discussione tra i naufraghi, oltre al cibo, è il fuoco, o meglio, la sua gestione. Proprio per questo, nelle scorse ore, è nata una discussione tra Corinne Clery e la compagna di gioco, Fiore Argento.

Nathaly Caldonazzo colpita da malore all'Isola dei Famosi? Il video sparisce e diventa un caso. I fan: «È troppo magra»

Isola dei Famosi, Cecchi Paone e Simone Antolini in crisi? Arriva il gesto che cambia tutto

La discussione di Corinne Clery e Fiore Argento

La lite tra Corinne Clery e Fiore Argento è nata per il fuoco. La figlia del regista Dario Argento, ha detto: «Sono stata tutta la notte a fare il fuoco, cioè dobbiamo cominciare a fare i turni perché senno non è possibile». Allora, Corinne Clery ha risposto: «Ma scusa, se io mi sveglio e vedo che il fuoco è acceso ma perché devo stare lì a guardarlo? Cioè abbi pazienza», quindi, Fiore ha detto: «Va bene guarda lo faccio io, basta. Non voglio discutere». Corinne, poi, in confessionale ha detto: «Mi viene veramente da ridere perché Fiore è così: se non fa la vittima proprio non è contenta».

Le sorelle Argento

Fiore Argento è una delle concorrenti preferite dal pubblico a casa: con il suo modo di fare ha già conquistato tutti. In Honduras arriverà, poi, la sorella Asia Argento che farà visita ai naufraghi per dare loro un po' di carica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA