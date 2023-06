Oriana Marzoli sbarca in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi? «Salterò dall'elicottero e farò anche le prove fisiche»

di Redazione Web

Oriana Marzoli è pronta a sbarcare in Honduras. L'ex concorrente del GfVip farà una sorpresa ai naufraghi di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Oriana Marzoli ha già partecipato come concorrente nel 2014 e, poi, è diventata opinionista del programma. Nelle ultime ore, l'ex gieffina si è detta prontissima a partire. Andiamo a vedere cosa ha raccontato nel dettaglio.

Le parole di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è senza dubbio una delle grandi protagoniste della televisione in Spagna, dove ha partecipato a diversi reality, tra cui anche Supervivientes. «Ciao a tutti. In Italia le cose vanno molto bene - ha sottolineato Oriana Marzoli in collegamento -. Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Se salterò dall'elicottero? Si va bene e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L'unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos (insetti, ndr) perché con loro ho dei brutti ricordi.

L'ex gieffina sarà una sorta di «fantasma del passato» come si legge nel comunicato diffuso da Tele Cinco. L'ultima volta che è volata a Supervivientes, nel 2017, è riuscita a resistere sull'Isola solamente 12 ore.

Quanto tempo riuscirà a resistere questa volta sull'isola l'ex gieffina?

Non ci resta che aspettare.

