Oriana Marzoli, la rivelazione choc di una fan: «Volevano rapirti». E lei preoccupata risponde così

di Redazione Web

Continuano a spuntare dettagli sulla fine della relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La coppia, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip, sembrava essere molto affiatata, per poi invece scoppiare rovinosamente a suon di accuse sui social, polemiche e frecciatine.

Manila Nazzaro, la prima foto insieme con Stefano Oradei. Poi la frecciatina a Lorenzo Amoruso

Ludovica Valli mostra le smagliature su Instagram (dopo il secondo figlio): «Sono fiera del mio corpo»

Il rapimento

Se i due sembrano impegnati in questo battibecco che coinvolge anche tutta la community degli Oriele, spunta anche un retroscena che ha lasciato senza parole Oriana. Una fan è intervenuta in una room su Twitter con Oriana per avvertire la Marzoli di alcune cose molto importanti. Nel colloquio a due avvenuto tra l’ex vippona e la ragazza si è parlato non solo del “mago” che avrebbe fatto degli incantesimi affinché l’influencer e l’imprenditore veneto si lasciassero, ma anche di un rapimento.

Le rivelazioni

«Ha detto che lei verrà, era una persona che scriveva nel finale del GF Vip.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA