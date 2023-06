Oriana Marzoli, la somiglianza (per i fan) con Baby K: la cantante non la prende bene, la risposta è epica

di Redazione web

Oriana Marzoli è uno dei nuovi personaggi del mondo dei social. Da quando ha terminato la sua esperienza al GfVip, la modella venezuelana ha riscosso moltissimo successo su Instagram, ma anche su Twitter, dove spesso, grazie a delle chat speciali chiamate "room", dialoga con i suoi fan. Fan che, nelle ultime ore, hanno notato una somiglianza tra lei e la cantante Baby K che, però, secondo alcuni, non avrebbe gradito il paragone.

La somiglianza tra Oriana Marzoli e Baby K

Oriana Marzoli e Baby K, almeno per il momento, non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. La prima, lavora sui social e con la moda, mentre la seconda si occupa di musica. I fan dell'ormai ex gieffina hanno, però, notato che la modella possiede alcuni tratti fisici che potrebbero far pensare alla cantante. Quindi, su Twitter, qualcuno ha messo a confronto le due foto e ha scritto: «È Oriana che assomiglia a lei» e Baby K ha risposto in un modo che a molti è parso stizzito.

Oriana Marzoli e i social

Come già specificato, ultimamente, Oriana Marzoli è molto attiva sui propri profili social e, in queste ultime settimane, è stata al centro del gossip per la fine della sua storia d'amore con Daniele Dal Moro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 16:23

