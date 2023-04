Nathaly Caldonazzo colpita da malore all'Isola dei Famosi? Il video sparisce e diventa un caso. I fan: «È troppo magra»

di Redazione Web

Caos all'Isola dei Famosi. Nathaly Caldonazzo sarebbe stata colpita da un malore in Honduras. I medici sono intervenuti sulla spiaggia dell'Honduras per occuparsi delle condizioni fisiche della naufraga.

La notizia è stata resa nota da Giuseppe Porro (di Whoopsee), che ha pubblicato un video, eliminato poco dopo, in cui è stato possibile vedere la Caldonazzo in bikini, visibilmente molto magra, sdraiata e dolorante, circondata dagli altri concorrenti.

Le proteste del pubblico

La notizia sta facendo il giro del web e molti telespettatori si chiedono se la produzione sta effettivamente facendo qualcosa per risolvere la situazione. Non è noto il motivo per cui il video sia stato eliminato. «Nathaly non dovrebbe stare in questo reality show, sono solo al decimo giorno... fate qualcosa», ha scitto un utente sui social.

Gli utenti sui social, tuttavia, nelle ultime ore hanno mostrato la loro indignazione verso la scelta del programma di inserire tra i concorrenti una donna, come Nathalie Caldonazzo, con un fisico già esile in partenza. È un dato di fatto che nel corso del programma i concorrenti devono sottoporsi a delle prove che prevedono un minimo di sforzo fisico e inoltre, il cibo non è in grandissima quantità.

Il messaggio di Elenoire Ferruzzi

L'ex vippona Eleonoire Ferruzzi è intervenuta sui social per commentare la vicenda sostenendo che all’Isola diversi concorrenti mandano messaggi sbagliati attraverso il loro corpo: «Consapevolmente o inconsapevolmente esaltano l'anoressia. È un messaggio assolutamente sbagliato e nocivo non seguite quell’esempio. Mangiate bene, alimentatevi nel modo giusto e godetevi la vita».

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 09:38

