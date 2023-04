Isola dei Famosi, Asia Argento sbarca in Honduras: la sorpresa per la sorella Fiore e gli altri naufraghi

di Redazione Web

Una nuova naufraga è pronta a sbarcare in Honduras. Si tratta dell'attrice Asia Argento. Ad annunciare la novità è stato il profilo ufficiale del reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Enrico Papi, con un comunicato ufficiale che ha catturato l'attenzione dei telespettatori.

«Asia Argento sbarca in Honduras per fare una sorpresa a sua sorella Fiore e a tutti gli altri naufraghi. L'appuntamento è per martedì 2 maggio su Canale 5, sarà una puntata scoppiettante», questo l'annuncio condiviso su Instagram. Non è chiaro se l'attrice diventerà una naufraga a tutti gli effetti, oppure se rimarrà sull'Isola solo per fare una sorpresa alla sorella Fiore, che ovviamente non sospetta di nulla.

Tanto entusiasmo da parte dei telespettaori del noto show: «Spero diventi una concorrente», ha scritto un utente tra i commenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Aprile 2023, 21:21

