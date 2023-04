Isola, Andrea Lo Cicero leader, l'ammutinamento dei naufraghi. Simone Antolini: «Non è giusto...»

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, la presenza di un leader è fondamentale per cercare di vivere equilibratamente. E la prima tribù ad aver scelto il suo leader è quella degli Hombres, che ha preferito Andrea Lo Cicero. Nelle ultime ore, però, qualcosa sembrerebbe andare storto.

Lo "spirito" (la redazione del programma, ndr) dell'Isola dei Famosi ha invitato Andrea a dividere in modo equo la porzione di riso. Ma Simone Antolini sembrerebbe non approvare questa situazione e ha subito approfittato per dire qualcosa a riguardo. «A me così non sta bene», ha affermato Simone.

Le parole di Simone Antolini

Andrea Lo Cicero ha il compito di decidere come dosare le porzioni di riso e di cocco in questa settimana. Ma questa scelta ha fatto nascere il primo malcontento tra i naufraghi. «La matematica non è un'opinione. Dovete fare bene le porzioni», ha ribattuto Simone. Secondo il naufrago, gli altri concorrenti guidati da Andrea, non avrebbero diviso le porzioni equamente.

Insomma, sembrerebbe proprio che l'inizio di quest'Isola dei Famosi sia ricca di tensioni. Infatti, con aria infastidita, Simone Antolini si è allontanato dal gruppo subito dopo che si è riuscito a trovare un punto di incontro.

Riusciranno i naufraghi a superare tutte queste tensioni?

Non ci resta che aspettare.

