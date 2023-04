Isola dei Famosi, Cecchi Paone e Simone Antolini in crisi? Arriva il gesto che cambia tutto

di Redazione Web

Dopo la tempesta, c'è sempre il sereno. Anche all'Isola dei Famosi. Sarà per la fame che avanza, le prove dure da sostenere e le dinamiche del gioco, ma questa edizione è già cominciata con numerosi scontri. Fa, infatti, doppietta di litigi Alessandro Cecchi Paone che, dopo l'acceso scontro con Nathaly Caldonazzo, ha litigato col compagno 23enne Simone Antolini, a seguito di un momento di sconforto del giovane studente marchigiano. Nella notte i due sono tornati a parlarsi.

Chiara Ferragni, sexy lingerie e seno in vista. La reazione (pungente) alle critiche degli hater

Isola dei Famosi, Asia Argento sbarca in Honduras: la sorpresa per la sorella Fiore e gli altri naufraghi

L'amore vince

Simone e Alessandro, dopo aver discusso animatamente hanno trovato una quadra nel migliore dei modi: con un bacio. «Io so che ce la posso fare con Alessandro», dice Simone sfogandosi e sottolineando che è felice di affrontare questa avventura con Cecchi Paone. Proprio nella puntata scorsa, i due sono finiti in nomination insieme a Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento. Chi la spunterà?

La dinamica del litigio

Come mostrano le telecamere, Simone ha cercato conforto nel compagno, ma la reazione del conduttore è stata inaspettata. Il 23enne ha subito sottolineato il distacco percepito: «Quando non riesco a capire cosa mi circonda, quando tutto viene pesante, avrei bisogno di una persona che mi comprende, che mi capisce, che mi fa parlare, e oggi non lo trovo». E qui Cecchi Paone ha replicato un po' stizzito: «E allora trovatene un altro! Se dici che io non ne sono capace ce ne vuole un altro. L'hai detto tu che non ti sto vicino e non ti capisco. Allora significa che ti serve qualcuno che lo sia. Perché io qui sono sempre lo stesso».

In gara

I due sono in gara in coppia e questa è stata a tutti gli effetti la prima lite sulla spiaggia di Cayo Cochinos.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA