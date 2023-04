Isola dei Famosi, Predolin contro tutti: scoppia la bufera. Ecco perchè

di Redazione web gossip

A meno di 24 ore dall'inizio de L’Isola dei Famosi scoppia già la polemica. Ilary Blasi, affiancata dai due opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi ha regalato un esordio oltre le aspettative, e chissà cosa succederà ancora. Ma imperversa del malcontento tra i naufraghi. Il perchè è legato all’esito delle nomination che non sembra essere piaciuto ai naufraghi. Soprattutto a Marco Predolin che ha avuto un forte sfogo durante il daytime.

La prima puntata

Dopo le nomination di ieri sera, al televoto sono andati i due concorrenti Marco Predolin e Helena Prestes, nominata dalla coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antonini, che si è aggiudicato la vittoria della prova leader. Il conduttore, dopo essere diventato il primo nominato dell’edizione, si è scagliato contro il gruppo delle “chicas”, durante una chiacchierata con Cristina Scuccia. «Il primo nominato, il “cucù” della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c’era qualcosa con le donne, hai capito?» ha detto all’ex suora, che lo ha rassicurato dicendogli di non averlo nominato.

La nomination

Predolin è stato nominato da 5 donne: Pamela Camassa e Claudia Motta, Helena Prestes, Corinne Clery e Fiore Argento. Secondo l’ex vippone, ciò che lo ha penalizzato è stata la sua poca ipocrisia e la sua sincerità. A differenza degli altri naufraghi, Marco ha dichiarato di non essere capace di dispensare abbracci e baci finti a tutti, preferendo rimanere sempre fedele a se stesso. Il risentimento ha spinto lo speaker a suggerire all’ex Suor Cristina di riferire alle sue compagne una frase pungente: «Dio perdona, Predolin no!». Come finirà la questione?

