Isola dei Famosi 2023, è ufficiale: ecco chi sono gli opinionisti. Ma c'è una gaffe....

di Redazione web

E' tutto pronto per la nuova edizione de l’Isola dei Famosi, che partirà il 17 aprile su Canale 5. Il programma sta ufficializzando i naufraghi che saranno protagonisti del reality show e gli opinionisti che commenteranno le loro vicende. «Ci accompagneranno per tutto il nostro cammino: lei con i suoi abiti sgargianti e lui con la sua… MOOSEECAA» si legge sull'account Instagram ufficiale. Ed ecco che i nomi di chi affiancherà Ilary Blasi sono confermati: Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, al posto di Savino. Per l’ex parlamentare è arrivata una conferma scontata vista la sua ottima performance dello scorso anno, durante il quale è sempre stata puntuale e acuta nel leggere le dinamiche della trasmissione. Per Papi, invece, sarà la prima volta in questo ruolo: come si comporterà?

I commenti

Pioggia di commenti sull’account ufficiale de L’Isola, dopo l'annuncio di Luxuria e Papi. La conferma di Vladimir ha messo d’accordo tutt, ma su Papi il pubblico si divide: c’è chi non vede l’ora di vederlo all’opera, sicuro che con la sua simpatia sarà capace di innestarsi nei meccanismi del reality e chi rimpiange l’assenza di Nicola Savino.

La gaffe

Nell’annuncio degli opinionisti, si è verificata una piccola gaffe sull'account social de L’Isola dei Famosi. Nel feed del profilo Instagram è apparsa la fotografia di Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, con la didascalia “Opinionisti ufficiali”. Ma ecco che nelle Stories c’è stata una svista e i due opinionisti sono stati presentati come “Concorrenti ufficiali”. Questo ha generato un po’ di confusione tra alcuni utenti che si sono domandati quale ruolo spettasse realmente a Papi e Luxuria. Chi ha in mano l’account del reality ha subito riparato all'errore cancellando la story.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 18:22

