Isola, Marco Mazzoli e Paolo Noise contro Nathaly Caldonazzo: «Litiga solo per le telecamere»

Marco Mazzoli e Paolo Noise sono la scheggia impazzita di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Il duo radiofonico oltre ad essere stremamente simpatico è anche strategico, e senza peli sulla lingua ha smascherato i teatrini, secondo loro, messi in scena da Nathaly Caldonazzo.

Tutto finto

Durante la settimana e poi in occasione della diretta della seconda puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda martedì 24 aprile, Nathaly Caldonazzo si è distinta per aver litigato prima con Alessandro cecchi Paone, poi con Cristina Scuccia.

Con quest'ultima è stata particolarmente dura e aggressiva, tanto che molti naufraghi non hanno apprezzato questo suo atteggiamento "condannandola" alla nomination. Chi non si è fatto problemi a dirle le cose in faccia è stato il conduttore radiofonico Marco Mazzoli: «Mi sembra una recita scolastica anche inutile, io ancora non ho litigato con nessuno, dobbiamo coesistere, vedo che nascono faide apposte per la telecamera».

Mazzoli e Noise poi hanno ribadito che il teatrino messo in piedi da Nathaly secondo loro sia solo a favore di telecamere motivo per cui anche loro hanno deciso di mandarla in nomination.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 07:45

