Isola dei Famosi, diretta 24 aprile: ecco chi sarà il primo eliminato. Prova epica per Marco Mazzoli e Paolo Noise

Dopo il successo del debutto, torna in prima serata su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Per i naufraghi è stata una settimana già piena di litigi a causa del cibo e dei faratteri fumantini dei vip. Questa sera a rischio eliminazione Helena Prestes e Marco Predolin.

Anticipazioni Isola dei Famosi

Questa sera Ilary Blasi torna su canale 5 con la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà una prova che si preannuncia epica e che vedrà protagonisti Marco Mazzoli e Paolo Noise.

L'eliminato

Nel corso della serata, arriva il momento della prima eliminazione di questa edizione: si scoprirà, infatti, chi tra Helena Prestes e Marco Predolin dovrà abbandonare Cayo Cochinos. Stando ai sondaggi presenti sui vari social, e alle quote dei bookmaker, non sembrerebbero esserci dubbi sul primo eliminato, tutti concordi sul nome di Marco Predolin. Ricordiamo che il televoto è in positivo su "chi vuoi salvare" e sulle quote del vincitore gli analisti di Stanleybet e Newgioco che continuano a puntare su Marco Mazzoli e Pamela Camassa, vedono Helena Prestes a 10, mentre Marco Predolin si trova in fondo a quota 33.

Come votare

A decidere chi sarà l'eliminato della seconda puntata dell'Isola il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 15:15

