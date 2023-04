Isola, Nathaly Caldonazzo furiosa accusa Cecchi Paone: «Odia le donne, ho visto quello che ha fatto»

«Pescivendola» da un lato e «Cecchi Cafone» dall'altra: sono gli epiteti che si sono rivolti i naufraghi dell'Isola Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone durante la settimana. Ma gli animi si sono accesi anche in diretta con Ilary Blasi che li ha messi a confronto.

Caldonazzo Furiosa

Durante la diretta di lunedì 24 aprile Nathaly Caldonazzo ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Alessandro Cecchi Paone che in settimana l'aveva definita "pescivendola"

«Io lo chiamerei Cecchi Cafone - dice alla Blasi la Caldonazzo - Ha problemi con le donne. Da quando l'ho visto ha urlato contro quattro donne in maniera eccessiva e assolutamente gratuita, iniziando da Milano con un'autrice, poi con un'altra autrice, una cameriera. Non l'ho mai visto urlare contro un altro uomo o un'altra autorità. Io non sono offesa perchè mi ha dato della pescivendola, anzi onore a loro, perchè io mi alzo il mattino e porto tante conchiglie. C'è chi dorme e c'è chi pesca.»

«Se è per questo mi chiamano anche fiumi di Paone, io ho detto a Corinne, che guarda caso è una donna, che i serpenti hanno dei sensori attratti dal calore e le ho spiegato che sarebbe stata più al sicuro vicino al mare».

«Mi dispiace che per colpa mia abbiano litigato» conclude Corinne Clery.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 23:39

