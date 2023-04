Potremmo parlare senza ombra di dubbio di "fuoco - gate" perchè nei giorni scorsi la doppia accensione da parte di Christopher, ha destato non poche perplessità. Durante la diretta dell'Isola dei Famosi di lunedì sera, Andrea Lo Cicero non si è tirato indietro e ha preferito rinunciare al fuoco per un valido motivo.

Isola, Nathaly Caldonazzo furiosa accusa Cecchi Paone: «Odia le donne, ho visto quello che ha fatto»

Isola, Andrea Lo Cicero mette nei guai Christopher: «Sulla correttezza non transigo». Punizione per l'attore

Isola dei Famosi, diretta 24 aprile: ecco chi sarà il primo eliminato. Prova epica per Marco Mazzoli e Paolo Noise

Fuoco - Gate

Christopher Leoni è il modello - attore che fa parte della squadra degli uomini insieme ad Andrea Lo Cicero , Luca e Marco Predolin. In settimana i naufraghi si sono impegnati ad accendere il fuoco, ma mentre la squadra deglli Accopiados ce l'ha fatta, loro hanno avuto qualche difficoltà.

Christopher ha acceso il fuoco per ben due volte, ma non in modo lecito, la prima volta lo spirito dell'Isola ha spento il fuoco puntendo l'attore dimezzandogli una razione di riso, la seconda a gettare dubbi e il suo compagno di squadra Andrea Lo Cicero.

La Blasi durante la diretta dell'Isola dei famosi di lunedì 24 aprile, ha chiesto al rugbista cosa avesse visto: «Ilary io non mi sento un maschio alfa, nè sono un insicuro, però sulla correttezza non transigo e le persone che stanno con me devono essere corrette, io non posso usufruire di un fuoco che non è corretto...E' stato preso il tizzone dal fuoco accanto...».

Christopher interviene «Ho usato la tecnica dell'esercito di usare sabbia calda e usare la cenere del giorno prima», la Blasi lo stoppa a modo suo «Vieni a rubare a casa dei ladri. Alla fine Christopher ammette di aver barato e quindi alla fine della puntata Christopher avrà un punto in nomination , comunica Ilary «La prossima volta se non rispetti le regole ti manda dritto in nomination. La produzione spegnerà quindi il fuoco a tutte e due le tribù».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 23:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA