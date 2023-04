L'Isola dei famosi cambia giorno. Ecco quando torna in onda e chi sarà il prossimo ospite

Dopo lo stop di "Terra Amara" e "Uomini e Donne" che in occasione della festività di martedì 25 aprile non andranno in onda, si ferma anche l'Isola dei Famosi 2023. La terza puntata con Ilary Blasi & Co non si terrà di lunedì 1 maggio, ma slitta.

L'Isola fa il ponte

Cambio di programma in casa Mediaset in occasione delle festività del 25 aprile e del 1 maggio. La soap di canale 5 Terra Amara e Uomini e Donne, non andranno in onda il 24 e il 25 aprile e torneranno mercoledì 26 aprile.

Anche la finale di Amici 22, prevista inizialmente per il 13 maggio, è slittata alla domenica per non andare contro la serata finale dell’Eurovision Song Contest, e ora tocca anche all'Isola dei Famosi.

Il reality condotto da Ilary Blasi, si ferma per il 1 maggio e ritorna martedì 2 maggio. Un cambio temporaneo solo per l'occasione della festa dei lavoratori, poi tornerà regolarmente in onda ogni lunedì. Intanto durante la diretta di lunedì 24 aprile la Blasi ha annunciato che per i naufraghi ci sarà una bella sorpresa: arriva Asia Argento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 07:43

