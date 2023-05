Bullismo all'Isola? Mazzoli contro Sainato: «Sei più falso dei capelli di Facchinetti». Deve intervenire Ilary Blasi

Marco Mazzoli e Paolo Noise sono i "pierini" dell'Isola dei Famosi. Il loro modo di scherzare, però, non è andato giù a Gian Maria Sainato, ultimo arrivato, che durante la diretta di lunedì 15 maggio si è ribellato.

Accuse pesanti

Per Marco Mazzoli Gianmaria Sainato, ultimo arrivato all'Isola dei Famosi vuole fare solo show a favore di telecamera.

«Io sono arrivato da poco e mi hanno preso di mira - ha spiegato Sainato - è normale che poi uno sbotta, lui voleva che lo dicessi fuori dalle telecamere, ma che male c'è a dire che mi danno fastidio?».

Il conduttore radiofonico però non ci sta «No no tu ci hai accusato di bullismo e non si può dire una roba del gernere! Ilary ogni volta che c'è una telecamera arriva lui, lui è falso come i capelli di Facchinetti»

La reazione di Ilary Blasi



«Gianmaria l'argomento bullismo è una cosa seria - ha detto la Blasi intervendo in diretta - Marco e Paolo non hanno mai fatto questo». Sainato: «Ma io ho il diritto di dire stop?». Blasi: «Ma tu sei permaloso. Lo scherzo è divertente quando uno s’arrabbia, è ovvio che più t’arrabbi più io mi diverto»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 22:42

