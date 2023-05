Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria bacchetta Nathaly Caldonazzo: «Troppo rancore». Lei risponde: «Me lo hanno detto gli autori»

Nonostante l'isolamento "forzato" Nathaly Caldonazzo non ha dimenticato le liti con Alessandro Cecchi Paone e ne ha parlato per tutta la settimana. Durante la diretta di lunedì 8 maggio dell'Isola dei Famosi, i due hanno avuto l'occasione di riconfrontarsi ma qualcosa è andato storto.

Cecchi Paone scontro con Ilary Blasi «E' un massacro». Una polemica come all'Isola di Simona Ventura

Isola 2021, Luxuria bacchetta Nathaly: «Sei un serbatoio di rancore». lei reagisce «Me lo hanno detto gli autori»

Isola, malore per Simone Antolini. Cecchi Paone minaccia il ritiro: «Insieme o niente». Cosa sta succedendo

Per Nathaly Caldonazzo Alessandro Cecchi Paone è «Cattivo e senza anima, il suo odio è ingiustificato. Ha detto che voglio farlo separare, ma che me ne frega. Poi non sa nemmeno chi sono e dice che sono infelice in amore».

La showgirl durante la diretta dell'Isola dei Famosi di lunedì serà ha ribadito di non velr avere nulla a che fare con Cecchi Paone che è del suo stesso parere: «Ha detto che non accetta le mie scuse ma io non ho intenzioni di farle».

A bacchettare la Caldonazzo ci pensa Vladimir Luxuria che dallo studio commenta:«Sei un serbatoio di rancore», ma Nathaly non ci sta e sbotta «Me lo hanno detto gli autori». Attimi di panico in studio, mentre la Caldonazzo rincara: «Quando vai a fare i confessionali gli autoni mi fanno le domande, mai avrei voluto parlare di loro, ma se loro me lo chiedono io rispondo per educazione, per me stare sola è stata il paradiso».

Alvin interviene sottolinea: «Nathaly gli autori chiedono ma non ti mettono in bocca le parole».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 08:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA