Isola, Ilary Blasi e Alvin tensione alle stelle: «Sei una carogna». Imbarazzo in studio, ma ci pensa Luxuria

Si avvicina la finale dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Nell'ottavo appuntamento non sono mancate discussioni, liti e sfide fra i naufraghi. Ma non solo. Tensioni alle stelle anche tra Alvin e la conduttrice del reality che in queste stettimane si sono spesso punzecchiati, regalando alcuni siparietti e strappando anche qualche risata ai telespettatori. L'ultimo battibecco a distanza tra l'inviato dall'Honduras e Ilary Blasi è avvenuto in diretta e in apertura di puntata. Andiamo a vedere cosa è successo.

La battuta di Ilary Blasi

Ilary Blasi, aprendo il collegamento con Playa Palapa, ha salutato Alvin e i naufraghi. L'inviato ha subito approfittato del momento per raccontare il ruolo che sta ricoprendo all'Isola dei Famosi in queste settimane, rivolgendosi alla collega: «Mi sento un po' il tuo Caronte, che traghetta le anime da una parte all'altra», ha sottolineato Alvin.

«Tu sei una carogna non Caronte», ha risposto Ilary Blasi. Un gioco di parole che ha creato gelo tra il pubblico e anche lo stesso inviato ha imitato il gesto di andarsene via dalla spiagga, scioccato. Addirittura la stessa Vladimir Luxuria è intervenuta, smorzando l'atmosfera e prendendo le difese dell'inviato: «No, Non è vero».

Dopo poche ore, il video del siparietto tra i due è diventato virale sui social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 08:53

