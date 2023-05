Helena Prestes in lacrime, Nikita Pelizon ha lasciato l'Isola dei Famosi: «Mi ha dato tanta forza»

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi, Nikita Pelizon, in soli pochi giorni è riuscita a tirare su di morale Helena Prestes. Dopo lo sbarco in Honduras della vincitrice dell'ultima edizione del GfVip, Helena ha ammesso di sentirsi più forte e sicura. Purtroppo però per Nikita è arrivato il momento di lasciare l'Isola. Nelle ultime ore, le due modelle hanno trascorso tutto il tempo l'una accanto all'altra ma Helena non è riuscita a trattenere le lacrime al saluto di Nikita. Andiamo a vedere cosa è successo.

Il saluto di Nikita Pelizon e Helena Prestes

La permanenza di Nikita Pelizon all'Isola dei Famosi è giunta al termine. «Io ti sostengo da fuori amore.

Dopo aver salutato l'amica, Helena Prestes è scoppiata in lacrime. «Voglio ringraziare questa vita che negli ultimi due anni mi ha mandato questa persona. Nikita è una persona che mi guarda negli occhi e mi conosce e sa qual è la parte più bella di me», ha raccontato la naufraga.

«Non mi ha mai mollato nonostante i miei momenti difficili come questo. Mi ha dato tanta forza ed è un'amica per la vita», ha concluso Nikita.

L'amicizia tra Helena e Nikita si è solidificata a Pechino Express dove hanno parteciparo in coppia con il nome Italia-Brasile, nell'edizione del 2022 diventando sin da subito uno dei team più forti. Da allora le due amiche non si sono mai più lasciate.

