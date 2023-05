Paolo Noise, il malore e il ritiro dall'Isola: «Sono finito in terapia intensiva, me la sono vista brutta»

di Redazione Web

Era da molto tempo che non assistevamo a un'ondata di ritiri così fitta come in questa edizione dell'Isola dei Famosi. Dopo Claudia Motta, Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini, Marco Predolin e Fiore Argento, è stato il turno anche di Paolo Noise, che ha salutato l'Honduras per problemi di salute.

Il malore di Paolo Noise ha creato molta preoccupazione sia ai naufraghi che ai fan del programma. E proprio nelle ultime ore, dall'hotel di Miami dove si trova per fare scalo, lo stesso speaker radiofonico ha svelato cosa è successo e quali sono le sue condizioni oggi. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Paolo Noise svela cosa è successo

Lo speaker radiofonico si è collegato in diretta con Lo Zoo di 105 e ha svelato qual è stato il malore che lo ha colpito sull'Isola. L'ex naufrago, durante la sua partecipazione al programma, ha sofferto di una condizione gastrointestinale.

«Ci tengo a ringraziare l'équipe medica di salvataggio, gli elicotteristi e la gente con gli scafi. Sono stati tutti eccezionali e di una comprensione umana. Ho avuto un picco pressorio importante: 160 su 110, dovuto presumibilmente alla disidratazione», ha raccontato lo speaker radiofonico.

Noise ha aggiunto: «Ero sdraiato su una spiaggia buia di notte, ci sono voluti 40 minuti di barca dal primo centro medico. Purtroppo è stata una cosa molto pesante anche per Marco che si è spaventato tantissimo. Mi hanno stabilizzato e poi è arrivato l'elicottero di notte, con la pioggia e mi ha portato prima in centro medico e poi ancora in ospedale in terapia intensiva. In quaranta minuti ho preso due elicotteri e mi hanno fatto due stabilizzazioni».

«Da oggi in poi dovranno cambiare un po' di cose nella mia vita ma questo mi permetterà di fare tante altre avventure e di stare per tanto tempo con mia moglie. Me la sono vista davvero brutta», ha concluso Paolo Noise.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 09:17

