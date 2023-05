Isola, Fiore Argento si confida: «Mi sento messa da parte». Poi la frecciatina a Cristina Scuccia

di Redazione Web

L'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, continua ad appassionare il pubblico italiano. Nelle ultime ore, sull'Isola si abbatte una vera e propria rivoluzione: la tribù degli Accoppiados non esiste più e nuovi equilibri governano la vita su Playa Tosta. Ma procediamo con ordine.

Isola, Cecchi Paone e il 'Ciambella gate': la confessione a Ilary Blasi. «Non lo farò più». Rabbia sui social

Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo svela un retroscena: «Me lo dicono gli autori di farlo»

Confidenze tra Fiore Argento e Pamela Camassa

Gli autori dell'Isola dei Famosi hanno deciso di sciogliere la tribù degli Accoppiados: da questo momento in poi ciascun naufrago giocherà come concorrente singolo nelle rispettive tribù di appartenenza. E le naufraghe Fiore Argento e Pamela Camassa hanno espresso la loro opinione riguardo a questa decisione. «Sono contenta che adesso gioco da sola senza essere accoppiata a nessuno. Ero stata accoppiata a Gianmaria ma non mi sono mai trovata benissimo con lui», ha spiegato Pamela.



Fiore Argento invece spera che le dinamiche dei rapporti instaurati all'Isola possano cambiare. «Adesso tutte circondano Helena e mi hanno messo da parte». Poi ha aggiunto: «Cristina Scuccia ha voluto salvare Helena, nonostante le liti e ha messo in pericolo me. Mi ha fatto capire che in queste tre settimane, pensavo di aver costruito un rapporto con Cristina, ma era fittizio perché se c'è qualcuno da buttare nel fuoco getta me». Riuscirà Fiore a trovare il proprio equilibrio con gli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA