Isola, Paolo Noise colpito da malore: è ricoverato. Come sta? Le parole di Mazzoli

di Redazione web

L'Isola dei Famosi quest'anno sta facendo una selezione durissima. Diversi concorrenti del reality di Canale 5 hanno già accusato diversi malori o momenti di crisi e difficoltà. L'ultimo è Paolo Noise, in gara col collega Marco Mazzoli, che avrebbe avuto un mancamento nelle scorse ore, tanto da essere stato costretto ad abbandonare la spiaggia, almeno per il momento.

Asia Argento, il tatuaggio in ricordo della sorella morta sul ventre: ecco cosa rappresenta

Morto sul volo New York-Milano Malpensa: malore fatale per un passeggero in aereo

Cosa è successo

Nella tarda mattinata la trasmissione Lo Zoo di 105 ha pubblicato la notizia di Paolo Noise che sarebbe stato ricoverato. Cosa è accaduto al famoso speaker radiofonico? Proprio la trasmissione radiofonica ha mandato in onda un messaggio di Marco Mazzoli: «Oggi Paolo purtroppo è stato male. Tra l’altro sfiga pazzesca, perché oggi ci hanno dato questo barchino fighissimo per pescare. Quindi doveva essere una giornata un po’ da sogno per me e Paolo. E invece quando è arrivato il barchino, Paolo non riusciva ad alzarsi, è arrivato il medico e lo hanno portato poi a fare una flebo. Ancora non è tornato. Io nel frattempo mi sono goduto una giornata pazzesca perché sono riuscito ad arrivare sull’isola di quelli che vengono eliminati, dove c’era Nathaly».

Emma Watson, la decisione della streghetta di Harry Potter

Mazzoli: «Situazione sotto controllo, spero rientri stasera»

Niente di grave - per fortuna - ma solo un piccolo spavento. Ancora Mazzoli: «Purtroppo Paolo è ricoverato, ma qua vicino. Non è andato all’ospedale. Spero rientri stasera o al massimo domani mattina. Comunque tutto sotto controllo, niente di preoccupante. Credo che si sia ammazzato di medicine dal primo giorno. Comunque vi aggiorneremo e vi aggiorneranno, così vedrete che sta bene. Per il resto tutto ok”

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA