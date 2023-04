Cristina Scuccia, panico nella notte all'Isola dei Famosi: «Era terrorizzata, seduta impietrita». Cosa è successo

di Redazione Web

Non è stato un ottimo inizio quello di Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi. La naufraga ha trascorso una notte da incubo. Il motivo? Pare sia legato alla paura per il buio, al quale l'ex suora deve ancora abituarsi. Ma vediamo cosa è successo.

Cristina Scuccia, la paura nella notte

Non è facile abituarsi alle notti in Honduras, soprattutto per chi è terrorizzato dal buio. Tra questi, proprio l'ex suora Cristina che è stata tranquillizzata dalla naufraga Corinne Clery. L'attrice francese ha raccontato quanto accaduto: «Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata spaventata, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta. Ieri Cristina ha iniziato ad urlare...», ha raccontato la naufraga ai compagni di avvenutura.

Cosa ha detto Cristina

«Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla», ha concluso Corinne Clery.

Il giorno dopo, la stessa Cristina ha raccontato la notte da incubo dal suo punto di vista: «Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 10:17

