Ilary Blasi, il mistero del selfie sui social: il suo gesto non passa inosservato. Spuntano due ipotesi

di Redazione Web

Ilary Blasi pubblica un selfie su Instagram e scatena il panico. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha fatto un particolare gesto che ha seminato diversi dubbi tra gli utenti sui social, anche se le intenzioni sembrano piuttosto chiare. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Ilary Blasi e il gesto che confonde

Ilary Blasi vuole mettere a tacere qualcuno (o qualcosa) e lo fa condividendo una storia su Instagram nella quale si avvicina il dito sulle labbra imitando il gesto del silenzio: «Sshhh», ha scritto la conduttrice a corredo dello scatto. Le intenzioni del gesto non sono chiare ma le ipotesi potrebbero essere molteplici.

Le ipotesi

Gli utenti hanno ipotizzato che il gesto curioso della conduttrice televisiva potrebbe essere stato scritto in riferimento alle critiche ricevute durante il suo debutto al timone della prima puntata della nuova edizione del reality show di Canale 5. Una delle critiche rivolte a Ilary Blasi sarebbe per il nuovo taglio di capelli: l'ex moglie di Francesco Totti ha sfoggiato un nuovo look che pare non abbia convinto particolarmente i telespettatori.

Non sarebbe però da escludere neanche che il gesto sia una risposta alla sentenza (provvisoria) emessa dal giudice civile del Tribunale di Roma in seguito al processo per il divorzio con l'ex marito Francesco Totti. Come ha riportato ieri Repubblica, infatti, il primo round si può dire l'abbia vinto proprio la conduttrice: la sentenza dice espressamente che a Ilary Blasi andranno la villa all'Eur, un assegno mensile di 12.500 euro e, infine, la custodia dei figli. Potrebbe essere, dunque, una frecciatina all'ex marito? Chi lo sa...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 15:31

