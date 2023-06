Michelle Hunziker in partenza: «Meritata vacanza». Ma il volo viene cancellato

di Redazione web

Michelle Hunziker ha postato una storia su Instagram in cui annuncia ai suoi fan che sta finalmente andando in vacanza. Dopo un periodo molto impegnativo, sia a lavoro con programmi come Striscia la notizia, che in famiglia, con la nascita del primo nipote, il piccolo Cesare, la conduttrice è riuscita a ricavarsi del tempo per se stessa e per una meritata vacanza. Purtroppo però, a poche ore dall'imbarco viene annunciato che il volo è stato cancellato. Andiamo a vedere la reazione di Michelle.

La destinazione della vacanza

La bellissima conduttrice di Michelle Impossible, ha postato un selfie in cui appare leggermente truccata con eyeliner, mascara e un gloss con matita sulle labbra. Ha deciso di mettere un cappello a falda larga di paglia e indossa una semplice camicetta nera.

Questi indizi fanno presupporre che Michelle Hunziker stia andando in una meta estiva. Avrà scelto il mare come prima vacanza durante quest'estate?

Dopo la breve visita in Svizzera, dove ha deciso di gettarsi sulla neve candida in costume da bagno, la presentatrice avrà deciso una meta balneare italiana o estera?

Disavventura in aeroporto

A poche ore dalla storia su Instagram in cui annuncia di essere in partenza, Michelle Hunziker torna sui social per denunciare il volo cancellato.

La conduttrice, infatti, è stata fatta imbarcare nell'aereo della compagnia italiana Ita Airways, per poi annunciare a tutti i viaggiatori che il volo è stato cancellato.

Michelle Hunziker, nonostante il disagio, non perde il sorriso, ma consiglia ai suoi follower di preferire sempre il treno agli aerei.

