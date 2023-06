Michelle Hunziker in costume sulla neve: «L'ebrezza di farmi congelate le ciapet». I fan: «Nonnina, copriti»

di Redazione web

Michelle Hunziker è stata inondata di complimenti da parte dei follower per l'ultimo scatto pubblicato su Instagram. La mamma di Aurora Ramazzotti è diventata nonna lo scorso 30 marzo, ma a vederla così, secondo i fan, non si direbbe proprio. La perfetta forma fisica con la quale si mostra sulla vetta di Jungfraujoch, il passo situato fra le montagne Mönch e Jungfrau nelle Alpi bernesi in Svizzera, al confine fra i cantoni di Berna e Vallese, è da «capogiro». Questa zona ospita il Ghiacciaio dell'Aletsch, considerato il più lungo d'Europa. Michelle, a 3570 metri d'altezza, soddisfa il suo desiderio di farsi «congelare le ciapet ad alta quota». Poi lancia la challange estiva. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Michelle Hunziker e il «ghiacciaio più bello d'Europa»

«#Costumatainvetta», così Michelle Hunziker lancia una nuova challange estiva che sembra già vinta da lei in partenza. La showgirl d'origini svizzere ha pubblicato uno scatto su Instagram per la quale è stata riempita di commenti più che positivi.

La challange consisterebbe nel condividere e taggare la showgirl con degli scatti simili. Ma cosa avranno pensato i fan?

I commenti dei fan di Michelle Hunziker

«Ho sempre voluto provare l'ebrezza di farmi congelare le ciapet ad alta quota a -6 gradi e adesso vi lancio la sfida! Taggatemi con #costumatainvetta.... Cretinaggine a parte vi invito a visitare Jungfraujoch a 3570 metri, uno dei ghiacciai più belli d'Europa», scrive Michelle Hunziker sui social.

I fan l'hanno inondata di complimenti: «Che nonna!», le scrivono alcuni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 15:05

