Aurora Ramazzotti e il fisico a due mesi dal parto: «Non mi entrano i vestiti vecchi, ma ecco il mio metodo»

Aurora Ramazzotti, dopo poco più di due mesi dalla nascita del suo primogenito, Cesare Cerza, nelle sue ultime Instagram stories ha raccontato, con la consueta ironia, il cambiamento radicale del suo corpo post parto. Un mezzo, quello del sarcasmo, con il quale Aurora loda l’incredibile e perfetto funzionamento del corpo umano. «Provare un mio vecchio pantalone al giorno finché non mi entrerà», ha scritto Aurora a corredo di una foto pubblicata su Instagram. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui ha spiegato di avere molta difficoltà nel riuscire ad entrare nei vestiti di prima. «Vi spiego come funziona il mio cervello, il mio ottimismo quasi patologico» - ha sottolineato Aurora Ramazzotti -.

«Continuerò a convincermi di essere tornata come prima finché non tornerò veramente come prima. Questo è il mio metodo», ha concluso Aurora.

La figlia di Michelle Hunziker continua a divulgare, con la sua ironia, un messaggio importante per le donne, ossia che è fondamentale amarsi e amare il proprio corpo.

