Aurora Ramazzotti: «Ogni volta che passo su questo ponte vengo posseduta». Ma non è come sembra

Aurora Ramazzotti è una mamma davvero molto impegnata che trascorre la maggior parte delle sue giornate con il suo piccolo Cesare. Per questo, a volte, le piace dedicarsi dei momenti tutti per sé e magari si reca in palestra ad allenarsi o ascolta la sua musica preferita. Nelle sue ultime storie Instagram, l'influencer sta passeggiando ma, per spiegare ai suoi follower l'esatta sensazione che prova quando attraversa un luogo specifico, ha deciso di posizionare il suo smartphone su di un muretto e di filmarsi.

Le storie Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una serie di nuove storie Instagram: leggins, piumino pesante, cappellino sportivo e cuffie per la musica. In sottofondo "Rabbit Run" di Eminem. L'influencer si ferma e guarda l'obiettivo dello smartphone che si trova davanti a lei, poi, scrive: «Ogni volta che passo da questo ponte sopra la stazione del treno, vengo violentemente posseduta da un giovane rapper in cui nessuno crede, alla ricerca di un discografico che veda il suo vero talento». Aurora fa riferimento al film "8Mile" che racconta proprio la storia della vita di Eminem. Effettivamente, il paesaggio potrebbe ricordare le ambientazioni che si vedono nella pellicola. Quindi, l'influencer, cambiando inquadratura, continua: «Questa inquadratura era meglio, lo so, ma sono uscita dal frame», infine, fa riferimento a una signora che irrompe nel video «Poi, questa signora col carrellino mi guardava davvero male, nemmeno lei credeva in me... si vedeva».

Aurora Ramazzotti mamma

Aurora Ramazzotti, oltre ad avere postato le simpatiche storie sul proprio profilo Instagram, ha anche postato un tenero video che riprende il dolce momento del pisolino con Cesare. L'influencer spiega: «La cosa più bella che mi abbiano detto da quando sono diventata mamma è: le giornate sono lunghe ma gli anni sono corti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 16:40

