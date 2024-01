Aurora Ramazzotti, Eros tenero nonno: il dolce scatto con il nipote Cesare commuove i fan FOTO

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, in questo momento, si trova in vacanza in Messico con Goffredo Cerza e il loro bambino Cesare. La famigliola è ospite di nonno Eros Ramazzotti che possiede una casa da sogno a Tulum. L'influencer, in questi giorni, sta postando numerose storie e post Instagram per mostrare ai suoi follower come trascorre le sue giornate e alcune curiosità sul posto come, ad esempio, la preparazione del caffè espresso. Nelle sue ultime storie, Aurora ha pubblicato uno scatto in cui Eros stringe tra le braccia il nipotino.

La storia Instagram di Eros Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha sempre dichiarato che entrambi i nonni di Cesare, ovvero Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, impazziscono per il loro nipotino che, quando possono, strapazzano di coccole. Ora, che il piccolino si trova in Messico, il cantante può coccolarselo un pochino e, proprio di recente, l'influencer ha immortalato un tenero momento tra i due. Eros e Cesare fissano un punto davanti a loro e Aurora li fotografa da dietro, aggiungedo: «Eros e Rino (il soprannome di Cesare, ndr)».

Il cantante, in varie interviste ma anche sui social, ha dichiarato che essere diventato nonno per la prima volta è stata una delle emozioni più grandi della sua vita.

Il legame di Eros e Aurora

Il legame tra Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora è fortissimo.

Ad esempio, il cantante in occasione del compleanno dell'influencer ha pubblicato uno scatto che raffigura i due molto sorridenti e ha scritto: «Amore mio, questo è il tuo 1º compleanno da mamma ma anche il mio 1º da nonno!eSi splendida, siete bellissimi, vi amo. Tanti auguri, +27».

