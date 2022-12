Aurora Ramazzotti difende Jolanda Renga: «Chiamavano c***a anche me, ora ho smesso di rimanerci male»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, durante una delle sue chiacchierate su Instagram con i propri follower, ha risposto a questa domanda: «Hai visto il bellissimo video di Jolanda Renga?». La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha quindi spiegato la sua visione e difeso la figlia di Ambra Angiolini.

La vicenda

Qualche giorno fa è diventato virale sui social il video in cui Jolanda Renga spiega come è riuscita (e riesce) a non dare troppo peso a chi le da della "brutta", a chi la continua a paragonare alla mamma Ambra Angiolini e al papà Francesco Renga. Jolanda spiega che se prima ci rimaneva male, ora ha capito che la vera bellezza che conta non è certo quella che tutti riescono a vedere.

Aurora si schiera con Jolanda

Proprio su questo tema si è soffermata Aurora che ha spiegato: «Jolanda è una ragazza molto sensibile e intelligente con i valori giusti. Io, che sono sempre stata abituata a sentirmi dare della c****, posso dire che dopo un po' queste tristi affermazioni perdono completamente di valore».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 09:00

