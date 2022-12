Michelle Hunziker alla figlia Aurora: «Tu, piccolo Grinch». E la sua risposta la fa scoppiare a ridere

di Redazione web

Michelle Hunziker questa mattina, martedì 20 dicembre, si è svegliata con un ricordo sbloccato dalla galleria del suo smartphone. La conduttrice svizzera ha postato delle storie su Instagram in cui spiega cos'ha costretto a fare ad Aurora che non ama particolarmente il Natale.

Piccolo Grinch

Nelle storie che Michelle ha postato sul proprio profilo racconta di quando Aurora aveva 17 anni e non amava particolarmente il Natale. Allora, mamma Michelle per farle cambiare idea, ha cercato di farla entrare nel "mood" natalizio portandola in uno studio di registrazione a cantare una canzone. Aurora cantava in inglese mentre la conduttrice in svizzero.

Gli auguri porta a porta

Il secondo video che Michelle Hunziker ha postato risale al 2018. In quell'occasione la conduttrice aveva trascinato Aurora con se a fare gli auguri alle persone andando di porta in porta.

La risposta di Aurora

L'ultima storia in sequenza che Michelle Hunziker ha postato, è la risposta di Aurora. La figlia di Eros Ramazzotti spiega come sia cominciata la sua mattinata e che per colpa del Natale ha fatto pure una colazione cattiva. Michelle riposta tutto taggando la futura mamma.

