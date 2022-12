Aurora Ramazzotti come Mercoledì Addams: «Stesso umore». Cos'è successo: il racconto su Instagram

di Redazione web

Aurora Ramazzotti questa mattina, martedì 20 dicembre, si è alzata con il piede sbagliato. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha spiegato il motivo tramite delle storie postate sul proprio profilo Instagram.

Aurora Ramazzotti, nuovo look: caschetto come mamma Michelle Hunziker? Ecco la verità

Aurora Ramazzotti incinta, si allena anche col pancione. Ma gli haters non ci stanno: «Non devi farlo, ecco perché»

Eros Ramazzotti a Domenica In: «Michelle? Il mio grande amore». Poi, la dedica speciale ad Aurora

Mattinata storta

Aurora Ramazzotti si è svegliata con la luna storta e questo perché, spiega, ha aperto gli occhi mezz'ora prima di quando aveva effettivamente puntato la sveglia. La futura mamma ha detto che quando le succede di svegliarsi prima, si sente come se avesse dormito solo cinque minuti.

Colazione insipida

Come se non bastasse a rovinare la mattinata dell'influencer si è messa anche la colazione. Aurora racconta in una storia Instagram di aver mangiato un cornetto secco ed insipido, avanzato forse da ieri e tutto questo ha contribuito a farle avere un "mood" nero come quello di Mercoledì Addams.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA