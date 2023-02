Aurora Ramazzotti incinta, relax alla spa con Goffredo: il pancione (in bikini) a un mese dal parto

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti si è dedicata al relax per un intero pomeriggio in dolce compagnia. La figlia di Michelle Hunziker, sempre più vicina al parto, ha condiviso delle foto sui social in cui si è mostrata in bikini mettendo in mostra il bellissimo pancione «esplosivo», giunto ormai all'ottavo mese di gravidanza. Al parto manca ormai pochissimo.

Il pomeriggio di relax

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno presto genitori per la prima volta, di un maschietto. Aurora pochi giorni fa ha rivelato sui social che manca circa un mese al parto e nonostante la stanchezza inizi a farsi sentire, la futura neomamma non si ferma mai.

Tra allenamenti e impegni lavorativi, la figlia di Eros e Michelle si è concessa un pomeriggio di pausa per trascorrere insieme al suo Goffredo un'avventura di totale relax in una spa. Bikini bordeaux e sorriso smagliante, Aurora Ramazzotti è più raggiante che mai e il merito va alla maternità, che come molti follower tengono a sottolineare tra i commenti, le ha donato una luce in più.

