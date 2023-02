Michelle Impossible, Katia Follesa vittima di bodyshaming: «Copri quelle gambe». La replica da applausi

di Redazione Web

Katia Follesa vittima di bodyshaming. La performance della comica a Michelle Impossible, programma condotto da Michelle Hunziker in onda su Canale 5, ha fatto faville. In rete molti hanno giudicato il suo show - fatto di battute e gag - positivo e divertente. Tuttavia, non sono mancate le offese. Soprattutto da parte di chi ha criticato la sua scelta di stile.

Le critiche e la replica

Katia Follesa è entrata in studio con un abito che ha messo in evidenza le sue gambe. Tanto è bastato per ricevere delle critiche e del bodyshaming, a cui la woman show ha deciso di replicare con fierezza.

«Ma perché con le cosce di fuori? Non hai belle gambe, perdona la franchezza», questo uno dei commenti spiacevoli che ha ricevuto Katia Follesa dopo la sua apparizione in televisione.

Repentina la replica della comica che con la solita autoironia che la contraddistingue ha scritto: «Pensa che volevo mostrare il c*lo ma avevo paura che coprisse tutto lo schermo». Non soddisfatto, l'hater ha così replicato: «Meno male che non lo hai fatto, nel rispetto di chi avrebbe voluto vedere uno spettacolo sobrio». Un commento così superficiale a cui la 47enne ha deciso di non dare alcun seguito.

