Aurora Ramazzotti: «Papà Eros? Ecco la sua reazione quando gli ho detto che aspettavo un bambino»

Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora: il trio riunito per scaldare ancora una volta i cuori dei fan. A "Michelle Impossible" - seconda edizione del programma della conduttrice italo-svizzera in onda su Canale 5 - Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker e la loro figlia Aurora hanno emozionato il pubblico prima con un duetto papà-figlia e poi svelando alcuni retroscena legati alla gravidanza di Aurora.

Il racconto di Aurora

Aurora Ramazzotti tra pochissimi giorni renderà nonni per la prima volta Eros e Michelle. Dopo il medley dei più grandi successi del papà, la Hunziker ha chiamato sul palco la figlia che è entrata tra gli applausi del pubblico e con un vestito aderente che ha messo in evidenza il suo pancione “esplosivo” giunto ormai all'ottavo mese.

«Papà ti devo dire una cosa che non ti ho mai detto... sono incinta», ha scherzato la giovane. E il papà ha ribattuto: «Una volta quello con la pancia ero io». E quando i due si sono messi a cantare insieme Battisti, mamma Michelle non ha retto ed è scoppiata in lacrime.

Aurora Ramazzotti ha ricordato il momento in cui ha svelato al papà la sua gravidanza: «Non dimenticherò mai la tua reazione quando ti dissi che ero incinta, ho preso una maglietta con scritto "nonno loading" e lui ha reagito svenendo», ha concluso Aurora rivolgendosi al pubblico.

Le critiche

Non sono mancate le critiche rivolte alla figlia di Michelle. La sua partecipazione al programma della mamma ha fatto infuriare gli utenti sui social: «Sei solo una raccomandata», «Sei su quel palco solo grazie ai tuoi genitori», «Ma qual è il suo talento?».

Questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il post in cui la Ramazzotti annunciava ai follower che avrebbe riportato in scena il suo "Roast Show". Nessuna replica da parte di Aurora che, al contrario, accoglie con gioia i commenti di chi si è complimentato per la sua performance di canto insieme a papà Eros.

