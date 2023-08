Aurora Ramazzotti: «Vedere Goffredo diventare papà un’emozione immensa». Ecco come ho saputo che fosse la persona giusta

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha pubblicato un post dolcissimo su Instagram dove ha condiviso alcuni scatti inediti di Goffredo Cerza e il suo piccolo Cesare. Aurora e Goffredo sono una coppia dal 2017, quando la migliore amica della figlia di Michelle Hunziker, Sara Daniele ha deciso di far incontrare i due ragazzi perché ha pensato che insieme fossero una bellissima coppia. Sara ci ha visto molto lungo e oggi, cinque anni dopo, Aurora e Goffredo sono una famiglia bellissima.

Andiamo a leggere le dolci parole che Aurora ha dedicato al suo amato.

Il dolce post e la promessa di un futuro insieme

Aurora Ramazzotti ha condiviso alcuni scatti inediti di Goffredo Cerza con il piccolo Cesare e una dedica molto dolce, dove scrive: «Vederlo diventare papà è stata un’emozione immensa e continua ad esserlo ogni giorno. Non c’è niente di più magico di riscoprirsi a vicenda in questa nuova veste. Non potevo desiderare di meglio. Qualcuno mi ha chiesto come facevo a sapere che fosse la persona giusta, la verità è che l’amore giusto non ha bisogno di porsi alcuna domanda. L’amore giusto è, e basta. Non vedo l’ora di vivere il futuro insieme».

Una vera e propria dedica d'amore che ha fatto sciogliere i fan. Tra i commenti posiviti, ce ne sono alcuni in cui gli utenti hanno chiesto alla giovane Aurora se stesse pensando al matrimonio con Goffredo, ma non hanno trovato risposta.

La relazione tra i due procede da oltre 5 anni e l'arrivo di Cesare ha rafforzato ancora di più il legame e l'amore che li lega.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 16:19

