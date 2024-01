Aurora Ramazzotti, la dolce dedica al piccolo Cesare: «Le giornate sono lunghe, ma gli anni sono corti»

di Dajana Mrruku

Aurora Ramazzotti ha condiviso con i suoi follower un video molto dolce con il figlio Cesare. La neomamma ha sempre pubblicato alcuni pensieri e riflessioni riguardo la maternità perché, come dice lei stessa, «credo molto nella condivisione di opinioni e consigli e se ne parliano, ci accorgeremo che non siamo soli». Auri parla delle difficoltà che ha incontrato lungo il cammino, dalla gravidanza al parto e poi alla crescita del piccolo Cesare, ma anche dei momenti indimenticabili che ha vissuto da quando è mamma, dalle emozioni che diventano sempre più intense, all'amore puro per il figlio.

Aurora, la dedica al figlio

«La cosa più bella che mi abbiano detto da quando sono diventata mamma è "le giornate sono lunghe ma gli anni sono corti".

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA