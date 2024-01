Aurora Ramazzotti, vacanze da papà Eros Ramazzotti: «Influenza e aerosol per il virus preso da Cesare»

di Dajana Mrruku

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono volati in Messico per trascorrere il Capodanno insieme a Cesare e a nonno Eros Ramazzotti che si trova lì insieme ai figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria, avuti dalla precedente relazione con la modella Marica Pellegrinelli. Tuttavia, la vacanza non sta andando nel migliore dei modi, a causa del virus influenzale che ha colpito tutta la famiglia, partendo dal piccolo Cesare che adesso si sta riprendendo.

Un Capodanno particolare

Aurora e Goffredo hanno trascorso un Capodanno molto sui generis in Messico. Il piccolo Cesare ha preso l'influenza poco prima di partire e i sintomi sono apparsi appena arrivati a destinazione. Fortunatamente il piccolo sta meglio, ma i nei genitori non hanno potuto evitare di prendere l'influenza e il risultato è stato Capodanno trascorso tra lenticchie e aerosol, come documentato nelle loro storie di Instagram.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA