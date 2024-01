Aurora Ramazzotti, vacanze di Natale da incubo in Messico: «Cesare sta male, ha preso un virus». Come sta il bimbo

di Dajana Mrruku

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono volati in Messico per festeggiare l'arrivo del nuovo anno insieme al loro piccolo Cesare che, tuttavia, sembrava non essere del tutto convinto di questo viaggio molto lungo, nonostante le tre dormite durante il volo di 13 ore da Milano a Città del Messico.

Una volta arrivati a destinazione, Cesare ha iniziato a dare i primi segni di cedimento all'influenza che si era portato dall'Italia. Un inizio non dei migliori per i neo genitori Aurora e Goffredo che, dopo i primi giorni ricoperti di fazzoletti e spray nasali per bimbi, hanno potuto iniziare a godersi il loro soggiorno.

Aurora Ramazzotti, il viaggio in Messico

«Amici noi siamo arrivato in Messico, non ve lo avevo ancora detto.

