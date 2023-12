Aurora Ramazzotti dal parrucchiere: «Tagliamo i capelli al buio e in silenzio perché Cesare dorme»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti e i doveri di mamma. Nonostante la giovane età, la figlia di Michelle Hunziker sa molto bene quanto sia difficile crescere un bambino, dargli da mangiare, trovare il giusto equilibrio tra il lettino e le braccia di mamma, il tutto cercando di mantenere una vita sociale. Se durante i primi mesi dalla nascita di Cesare, mamma Auri non aveva lamentato grandi problematiche, sono un po' di giorni che il piccolo fatica ad addormentarsi, costringendo tutti a restare svegli per ore, soprattutto durante la notte.

Incredibilmente, però, il negozio del parrucchiere di Aurora Ramazzotti sembra aver avuto un influsso molto positivo sul piccolo, talemnte rilassato da essersi addormentato.

L'appuntamento dal parrucchiere

Aurora Ramazzotti non riusciva a credere ai suoi occhi. Quando ha visto il piccolo Cesare dormire beato nel passeggino, ha avvisato tutti quelli presenti nel salone di bellezza e il suo parrucchiere di non fare rumore perché finalmente il piccolo si era addormentato. Sono giorni difficili e soprattutto senza sonno, quelli di Auri e il pisolino improvvisato di Cesare ha convinto anche il suo hair stylist ad abbassare le tapparelle, azzerare la musica in radio e parlare sottovoce: tutto per il piccolo che sembra aver colonizzato l'attenzione e l'amore dei presenti.

«Siamo al buio e in silenzio perché Banano dorme.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA