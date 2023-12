Aurora Ramazzotti, primo compleanno da mamma: la sorpresa di Michelle Hunziker

di Dajana Mrruku

Aurora Ramazzotti festeggia il suo 27esimo compleanno, il primo da mamma (di Cesare), e Michelle Hunziker ha voluto farle una sorpresa molto dolce sui social, ripercorrendo alcune delle tappe più importanti della sua vita.

La showgirl ha da sempre dichiarato che avere Aurora così presto (è diventata mamma per la prima volta a 19 anni), l'ha resa matura ed è riuscita a creare un legame molto forte con lei perché le due sono cresciute insieme: «Noi abbiamo conosciuto il mondo tenendoci per mano perché io ero piccola e non sapevo nulla».

Mentre Auri aveva già dichiarato che «compiere 27 anni vuol dire non riuscire ad arrivare alla mezzanotte del proprio compleanno», mamma Mich ci è arrivata preparata di video e dedica molto dolce. Andiamo a vedere cosa ha condiviso con i fan.

Aurora Ramazzotti, l'album dei ricordi rivela alcuni momenti segreti: «La reazione di nonna Michelle Hunziker e nonno Eros Ramazzotti»

Aurora Ramazzotti, la dedica della mamma

Apre un album di fotografie molto vecchio, Michelle Hunziker, per fare gli auguri alla figlia Aurora Ramazzotti che compie oggi, 5 dicembre, 27 anni. È un album pieno di fotografie e di momenti incredibili rimasti improgionati tra queste pagine: dalla prima ecografia della showgirl, al primo bagnetto, fino ad arrivare al battesimo di Cesare, il figlio di Aurora.

«Quanto sono orgogliosa di essere la tua mamma e quante ne abbiamo passate insieme amore mio.

La passione per l'album dei ricordi è arrivata proprio dalla mamma Michelle. Infatti, anche Aurora ha voluto crearne uno appositamente per il suo piccolo Cesare, così da sfogliarlo insieme mentre gli anni passano...

