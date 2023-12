Aurora Ramazzotti, l'album dei ricordi rivela alcuni momenti segreti: «La reazione di nonna Michelle Hunziker e nonno Eros Ramazzotti»

di Dajana Mrruku

L'album dei ricordi è un regalo molto speciale che mamma Aurora Ramazzotti ha voluto creare per il suo piccolo Cesare, in modo che potesse avere tutte le foto e dei ricordi sulla vita appena nato e prima. La figlia di Michelle Hunziker ha infatti iniziato a raccogliere gli scatti dal primo mese di gravidanza: «Volevo creare una storia con tutte queste foto, far vedere a Cesare cosa facevano mamma e papà mentre lo aspettavano e immortalare i momenti più belli», ha detto Aurora in una storia su Instagram.

Andiamo a vedere qualche dettaglio della vita del piccolo Cesare.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti scoprono la gravidanza

Tra i ricordi custoditi dentro l'album, c'è un momento molto dolce che riguarda Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA