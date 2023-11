Aurora Ramazzotti, 'Per me per sempre' di papà Eros il brano più ascoltato dell'anno: il dettaglio che stupisce i fan

di Marta Goggi

L'arrivo di dicembre non porta solo il Natale, ma anche un riepilogo dell' anno passato. Sui social sono molti i vip e non solo che in queste ore stanno postando le statistiche di Spotify che permettono di vedere la canzone e l'artista più ascoltato durante l'anno. Per Aurora Ramazzotti è sua papà Eros.

Su Instagram Aurora Ramazzotti ha condiviso il brano più ascoltato dell'anno: 'Per me per sempre' di Eros. Assieme a questo annuncio la ragazza ha aggiunto: «ascoltata 250 volte per fare addormentare Cesare (suo figlio, ndr)». Anche come artista più ascoltato figura sempre il padre, che vanta ben 2469 minuti d'ascolto da parte della Ramazzotti.

