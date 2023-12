Michelle Hunziker, il recupero dopo l’influenza ha il sapore dei pancake. Alessandro Carollo: «Felice come non mai»

di Dajana Mrruku

Michelle Hunziker è tornata sui social dopo una breve pausa dovuta all'influenza intestinale che ha colpito non solo lei, ma anche le figlie Sole e Celeste. «Tutta colpa mia», aveva fatto mea culpa Aurora Ramazzotti che, malata per prima, sfortunatamente, ha attaccato il virus intestinale alla mamma Michelle, tramite un abbraccio a loro detta "velocissimo".

I giorni sono passati e la conduttrice si sta pian piano riprendendo insieme alle figlie, tanto che questa mattina hanno deciso di preparare insieme la colazione, con tantissimi pancake.

La colazione dei campioni

«Da cosa si vede che stiamo meglio? Definitivamente meglio?» chiede Michelle Hunziker ai suoi follower mentre mostra i pancake in cottura e la colazione che sta prendendo forma.

La showgirl e le figlie Sole e Celeste hanno dato il via a questa giornata con tanta energia e la giusta quantità di pancake, ovvero tantissimi, che condiranno con Nutella, marmellate varie e tante risate.

Alessandro Carollo, la relazione a gonfie vele

Nel frattempo, Alessandro Carollo, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, ha risposto ad alcune domande sul suo profilo personale (e privato) di Instagram.

«Sei felice?» chiede la follower e lui risponde con una foto in moto e la scritta «Un botto!». La scelta della fotografia da affiancare alla risposta non è stata del tutto casuale. Si tratta, infatti, di uno scatto immortalato durante la giornata trascorsa insieme a Michelle Hunziker, quando i due non avevano ancora ufficializzato la loro storia d'amore.

Procede tutto a gonfie vele, quindi, la relazione, nonostante i due non si siano potuti vedere negli ultimi giorni a causa dell'influenza della showgirl svizzera.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA