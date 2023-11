Michelle Hunziker con il nipotino Cesare: «Volevamo mettere una canzone del nonno ma Alexa non capisce»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha sempre dichiarato che ama trascorrere del tempo con il suo nipotino Cesare che è il suo "Bignè". La conduttrice svizzera adora fare la nonna e, ogni volta che è in compagnia del bambino, quasi si commuove. Nelle sue ultime storie Instagram, Michelle ha pubblicato un video in cui mostra ai suoi fan come lei e il nipotino si divertono a ritmo di musica, anche se, qualcosa va storto.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato una storia Instagram in cui è in salotto con Cesare: la nonna è seduta, mentre, il nipotino è in piedi, si guarda intorno e gesticola. I due stanno ascoltando la musica e quando una canzone termina, Michelle si appella al dispositivo elettronico Alexa e le chiede: «Alexa metti "Per me per sempre" (brano di Eros Ramazzotti, ndr)». Il computer, tuttavia, non capisce il comando e sbaglia canzone, quindi, la conduttrice, sulla storia, scrive: «Volevamo mettere un pezzo del nonno ma Alexa non capisce mai» con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate e, poi, aggiunge: «Vabbè, va bene anche "Fuoco nel Fuoco" (altro brano di Eros)». Quindi, non appena parte la musica, ecco Michelle e Cesare che cominciano a muoversi a tempo.

Michelle Hunziker, nonna premurosa

Quando Michelle Hunziker si occupa del suo nipotino Cesare, non ce n'è per nessuno e, infatti, non posta molte storie Instagram quando è con lui.

