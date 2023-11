Michelle Hunziker (sexy in abito rosso) canta il suo "amore per l'Italia"

di Redazione web

Michelle Hunziker, in questi giorni, si trova a Berlino, Germania, per alcuni progetti di lavoro. La conduttrice svizzera ha fatto sapere ai suoi fan di essere nella capitale tedesca, tramite alcune storie e foto postate sul proprio profilo Instagram. Michelle, tuttavia, non aveva svelato il motivo per cui si trova a Berlino ma era sempre rimasta molto vaga, fino a qualche ora fa, quando ha postato alcuni video sui social. Ma andiamo con ordine.

Michelle Hunziker a Berlino

Michelle Hunziker era a Berlino perché è stata invitata da Giovanni Zarrella, cantante italiano, naturalizzato tedesco, nel suo show. I due si sono esibiti cantando diversi brani e, poi, la conduttrice ha ringraziato l'artista scrivendo: «L'amore per l'Italia, in Germania! Grazie Giovanni... che festa pazzesca!». Il cantante ha, poi, ripostato la foto del suo duetto con Michelle nel proprio profilo Instagram e ha scritto: «Cantare con Michelle è stato davvero divertente», aggiungendo un cuore rosso.

Il post ha riscosso tantissimo successo anche perché sia Giovanni che Michelle sono molto amati in Germania. I fan, poi, hanno notato l'outfit super sexy della giovane nonna e in tantissimi si sono complimentati.

I commenti dei fan

I fan di Michelle Hunziker sono rimasti davvero affascinati dal suo look sexy: vestito lungo rosso con un dettaglio dorato al collo e schiena scoperta.

